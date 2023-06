Nietypowa procedura w liniach lotniczych. Zapewniają anonimowość i "dyskrecję"

Pasażerowie będą ważeni na cyfrowych wagach umieszczonych tuż przy bramkach. Jak zapewniają linie, anonimowość zapewni system, który nie rejestruje danych pasażera. Informacje o wadze nie będą widoczne dla osoby nadzorującej ważenie, a od razu wysłane do bazy danych. To samo odnosi się do bagażu podróżnego, który ma być ważony na oddzielnej wadze.