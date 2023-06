Nietypowa trasa Kolei Dolnośląskich. Pojadą aż nad morze

- Tego chyba jedynie brakowało nam w repertuarze atrakcji, dlatego Bałtyk 24 czerwca dołączy do katalogu turystycznej oferty, jaką KD, jako regionalny przewoźnik, oferuje swoim pasażerom – mówił rozmowie z Radiem Wrocław rzecznik spółki Bartłomiej Rodak. - Będzie to najszybsze dostępne w tej relacji połączenie. Podróż potrwa zaledwie 5,5 godziny. Do Świnoujścia kursować będzie pociąg typu Elf 2, najświeższy nabytek w taborze KD.