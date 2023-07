Nietypowe zagrożenie na Wyspie Kanaryjskiej. "Są niebezpieczne"

Ogromny mięczak ma stożkowatą skorupę, może osiągnąć długość do 30 cm i ważyć ok. jednego kg. Każdy osobnik składa aż do 1,2 tys. jaj rocznie. Te gigantyczne mięczaki pochodzą ze wschodniej części Afryki, rozwijają się w ciepłym, tropikalny klimacie.