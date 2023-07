Nowy całoroczny bon turystyczny? Minister zabiera głos

Nawet jeśli nowy, całoroczny bon zostałby wprowadzony, nie będzie on działał w takiej samej formie jak dotychczas. Niestety nie istnieje możliwość, aby aktualnie przeznaczono cztery mld zł na owy cel. - Takiego programu na pewno nie będzie. Na tę chwilę trwają natomiast prace analityczne co do innej formy wspierania krajowej turystyki - mówił wiceszef Ministerstwa Sportu i Turystyki w rozmowie z PAP.