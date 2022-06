Nietypowy pomysł schroniska. "Będziemy sprzedawać powietrze z naszej przełęczy"

Mają pomysł na promocję. "Będziemy butelkować i sprzedawać powietrze"

"Nasze położenie i klimat sprawia, że z czystym sumieniem możemy promować naturę wokół nas. Leżące w dolinie Sokołowsko to w końcu jedno z najstarszych uzdrowisk, gdzie leczono m.in. powietrzem. My leżymy nieco wyżej, ale powietrze tutaj też jest dobre, a być może w obecnych czasach nawet lepsze niż w dolinach?" - czytamy we wpisie.