Niezbędnik turysty w trakcie pandemii. Google kusi nowymi funkcjonalnościami

Pandemia, która całkowicie zmieniła świat, jeszcze długo będzie miała wpływ na naszą codzienność, w tym na sposób spędzania czasu wolnego. Ale nie oznacza to, że trzeba rezygnować z tego, co przynosi nam frajdę, pozwala naładować akumulatory czy poznawać kolejne miejsca na świecie. A na pierwszy rzut oka to właśnie na tym związanym z rekreacją gruncie występują dziś największe ograniczenia, ale też obawy związane z bezpieczeństwem.