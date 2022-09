Nieznana perła na południu Europy. Bezpośrednie loty z Polski

Dla (nie tylko) młodszych

Kastoria to także idealne miejsce na wypoczynek z dziećmi. Miasto ma własną Jaskinię Smoka. Wejście do niej jest zlokalizowane zaraz przy brzegu jeziora, organizowane są wycieczki z przewodnikiem. Tę przepiękną jaskinię odkryto zupełnie przypadkiem w pierwszej połowie ubiegłego wieku. Aktualnie do zwiedzenia udostępnionych jest 300 metrów podziemnego szlaku z ogromną galerią stalaktytów i stalagmitów. Jeszcze jedna zaleta? Można tu odsapnąć od greckiego upału, wewnątrz panuje stała temperatura ok. 17 stopni. Co ze smokiem? Ten musi pozostać legendą, ale można za to zobaczyć szczątki niedźwiedzia, który niegdyś tu się zaplątał i skończył swój żywot.