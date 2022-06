Nie tylko wyspy. Największe skarby Grecja kryje na kontynencie

Bezpośrednie połączenie lotnicze z Krakowa do Salonik to drzwi do naszej podróży po Pierii. Region ten ma wiele do zaoferowania podróżnikom łaknącym gwarancji udanej pogody, plaż, szerokiego wyboru miejsc noclegowych, gór, jezior (tak!) i aktywnego wypoczynku. Dodatkowy plus? Brak tłumów turystów, którzy wybierają południe, co oznacza także niższe ceny. A to wszystko w zasięgu maksymalnie dwóch godzin jazdy samochodem od lotniska.