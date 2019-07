Nieznany gatunek zwierzęcia. Wygląda jak stwór z innej planety

Świat zamieszkują różnego rodzaju dziwne i fascynujące stworzenia. Jednak niektóre wyglądają tak nietypowo, że budzą wręcz przerażenie. Zwierzę, że które zostało niedawno znalezione na Bali, jest świetnym tego przykładem.

Nie wiadomo, czym w rzeczywistości było to stworzenie. Może to być zupełnie nowy, nieznany dotąd człowiekowi gatunek. Pierre Bendetti, główny technik ochrony środowiska w Narodowym Urzędzie ds. Łowiectwa i Dzikiej przyrody powiedział w rozmowie z mediami, że wierzy iż jest to dziki gatunek naturalny, który był znany, ale nie został naukowo zidentyfikowany. To dlatego, że jest prawdopodobnie wyjątkowo niepozornym zwierzęciem o nocnych zwyczajach.