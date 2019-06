Bali wolne od plastiku. Dziś już nie zalegają tam tony śmieci

23 czerwca na indonezyjskiej wyspie Bali wprowadzono całkowity zakaz używania jednorazowych wyrobów plastikowych. Nie będzie tam już szkodliwych dla środowiska reklamówek, sztućców czy słomek. Tę pozytywną zmianę poprzedził sześciomiesięczny okres próbny.

To ogromny sukces oddolnego ruchu społecznego, dzięki któremu dziś na plażach Bali nie zalegają już tony śmieci. Akcję wielkiego sprzątania rozpoczęły siostry Melati i Isabel Wijsen, które założyły stowarzyszenie Bye Bye Plastic Bags. Już od kilku lat prowadzą działania mające na celu m.in. zmianę sposobu myślenia mieszkańców dotyczącą środowiska. Przyczyniły się też do nowych regulacji prawnych.

Zakaz używania jednorazowego plastiku dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. Kary czekają wszystkich, którzy złamią zasady. Co ciekawe, podobne zmiany zaszły również w jednym z afrykańskich krajów. 1 czerwca 2019 r. plastiku zakazano na terenie Tanzanii, a kara za nieprzestrzeganie zasad sięga nawet 87 dol. (ok. 320 zł) lub do 7 dni pozbawienia wolności.