Niezwykła tradycja na Azorach. "Stoję jak wryta, ale nie mogę oderwać wzroku"

To co odróżnia touradę od korridy, to fakt, że w portugalskiej wersji byka się nie zabija. To tradycja, która przez mieszkańców od zawsze była formą rozrywki. I choć dla wielu to na pewno kwestia dyskusyjna, to na Terceirze nikt nie ma wątpliwości, że gdzie odbywa się tourada, tam jest zabawa.