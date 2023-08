Niezwykłe miasto blisko europejskiej stolicy. Idealne na weekend

Najtańsza opcja to przejazd autobusem Alsa, który trwa ok. 1-1,5 godz. Ceny biletów w jedną stronę z Madrytu do Toledo zaczynają się od ok. 5,60 euro. Jeśli nocujemy w centrum miasta, do tej kwoty należy doliczyć jeszcze kilka euro za podróż metrem do nieco oddalonego Plaza Elíptica, skąd rusza autobus. Dojedziemy tam 6. oraz 11. linią metra.