Surowe kary na hiszpańskich plażach. Mandaty do ponad 13 tys. zł

Na wielu plażach w Barcelonie, Andaluzji, Kantabrii, Walencji i na Wyspach Kanaryjskich obowiązuje zakaz palenia papierosów, a za jego nieprzestrzeganie grozi tam grzywna od 30 do 450 euro (ok. 135 - 2 tys. zł). Na hiszpańskich plażach nie wolno zajmować miejsca przez rozłożenie parasola lub pozostawienie rzeczy podczas nieobecności plażowicza. Co ciekawe, na znanej plaży Cullera w Walencji grozi za to grzywna do 3 tys. euro (ok. 13 tys. zł).