Niezwykłe miejsce 40 minut od Polski. Jedno z niewielu takich w Europie

Uformowały się one ok. 30 mln lat temu, podczas erupcji wulkanicznej. W XIX i XX wieku w kamieniołomie wydobywano bazalt, obecnie formacja jest narodowym pomnikiem przyrody, który przyciąga wielu turystów zarówno z Czech, jak i zagranicy. Jest to najstarszy rezerwat geologiczny w Republice Czeskiej.