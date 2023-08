Niezwykłe odkrycie w Hiszpanii. Wierzono, że spojrzenie w jej oczy mogło zamienić patrzącego w kamień

Nowe odkrycie

Najnowsze odkrycie to mozaika o powierzchni 30 m kw. Przedstawia w centralnej części głowę Meduzy. Znalezisko ma ok. 1800 lat. Otaczające ją elementy to maski, geometryczne wzory oraz motywy dzikiej przyrody, w tym ryba i cztery kolorowe pawie, będące symbolami czterech pór roku.