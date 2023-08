Tłumy w polskich górach. "Przeszliśmy kilka metrów w ciągu 25 minut"

Nasza czytelniczka ostatecznie zrezygnowała z wejścia na Trzy Korony, bo jak wyliczyła było to minimum dwie godziny czekania. - Żałujemy bardzo, że nie weszliśmy, ale nie chcieliśmy tracić tyle czasu, wolimy wrócić na szlak. Nie będziemy z dziećmi czekać dwóch czy trzech godzin, tylko po to, żeby wejść na platformę widokową. Najpierw godzina do kasy, a potem kolejna do platformy. Wchodzi na nią tylko 6 osób, więc jest mała przepustowość - wyjaśnia.