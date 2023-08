Niezwykłe widowisko na niebie. Przed nami kumulacja Niebieskiego Księżyca i superpełni

- Tzw. Blue Moon występuje nieczęsto, bo pełna lunacja, czyli odległość od pełni do pełni, to 29,5 doby. Stąd pierwsza pełnia w miesiącu musi nastąpić w pierwszej dobie miesiąca, by ta druga pełnia nastąpiła w ostatniej - tłumaczy wicedyrektor planetarium. -Na wyjątkowość sierpniowego Niebieskiego Księżyca wpływa także to, że mamy do czynienia z następującymi po sobie superpełniami, a nie zwykłymi pełniami - dodał.