Oman. Wielki Kanion, fiordy i bajkowe oazy

Kraj na Półwyspie Arabskim to jedno z najbardziej zaskakujących miejsc na świecie. Kojarzony głównie z pustynią i wybrzeżem, ale Oman kryje wiele zachwycających zakątków. Jeśli wyjazdy na wakacje 2020 będą możliwe, to warto wziąć ten kierunek pod uwagę.

Oman niesłusznie słynie jedynie jako świetna alternatywa dla Egiptu ze względu na kilometry piaszczystych plaż i wysokie temperatury przez cały rok (nawet w styczniu jest powyżej 20 st. C). Na dodatek jest to także kraj arabski. Gdy przyjrzymy się mu bliżej, okazuje się jednak, że już niewiele więcej ma wspólnego z tą popularną turystyczną mekką.

Przede wszystkim dotychczas nie było to miejsce tłumnie odwiedzane przez turystów. Mieszkańcy są otwarci, klimat autentyczny, a cuda natury, których tu nie brakuje, niezadeptane.

Atrakcje Omanu

W Omanie znajduje się mnóstwo wadi. To doliny na pustyniach, zazwyczaj kręte i skaliste, w których często są oczka wodne. Do najbardziej znanych należy Wadi Bani Khalid. Naturalne baseny skalne otoczone palmami charakteryzują się turkusową wodą i są dostępne przez cały rok (w innych wadi woda może wysychać). Przy największym i najłatwiej dostępnym znajduje się restauracja, jednak gdy pójdziemy dalej, znajdziemy spokojniejsze zbiorniki. Z jednego z nich można nawet wpłynąć do jaskini.

Ogromne wrażenie robi także Wadi asz-Szabb. Skalista dolina charakteryzuje się wysokimi, stromymi skałami. Dotarcie do tutejszych oczek wodnych zajmuje więcej czasu, ale gwarantuje przepiękne widoki. Najpierw trzeba przeprawić się łódką, a potem czeka nas ok. godzinny spacer wzdłuż doliny. Momentami przejścia są tak niewielkie, że trzeba się schylić. Nagrodą za wędrówkę w upale jest kąpiel w turkusowej wodzie. Znajdują się tu dwa baseny, z których pierwszy jest łatwiej dostępny. Przy drugim znajduje się natomiast jaskinia, do której da się wpłynąć.

Mówiąc o bajkowych oczkach wodnych w Omanie, nie można nie wspomnieć o Bimmah. To już nie wadi, tylko niezwykły lej krasowy, który znajduje się na terenie Parku Hawiyat Najm. Zbiornik, do którego prowadzą schody, ma około 40 m długości i 20 m głębokości. W przejrzyście czystej wodzie, mającej niewiarygodnie szmaragdową barwę, można dostrzec pływające ryby. Jeśli zanurzmy stopy, chętnie je poskubią.

Wielki Kanion w Omanie

Jedno z najbardziej niesamowitych miejsc w Omanie znajduje się w górach Al.-Hadżar, które ciągną się prawie 500 km wzdłuż Zatoki Omańskiej. Ich najwyższy szczyt to jednocześnie najwyższy punkt w całym kraju. Dżabal Szams ma ok. 3 tys. m n.p.m. (w zależności od źródeł: 2980 lub 3075 m n.p.m.). W jego pobliżu znajduje się Wielki Kanion Omanu, czyli drugi najgłębszy kanion na świecie (po Wielkim Kanionie w Arizonie). Tworzą go dwie połączone ze sobą doliny – Wadi Al Nakhur i Wadi Ghul. Wytyczono tu szlak trekkingowy Balcony Walk, który umożliwia przejście zboczem i podziwianie niezwykłych widoków na skaliste urwiska. Trasa zajmuje 3 godziny, nie jest jednak męcząca.

Półwysep Musandam Wyjątkowe miejsce na mapie Omanu to także półwysep Musandam. Znajduje się tu jeden z największych cudów natury na świecie. Pomarańczowe skaliste góry, które sięgają nawet 2 tys. m n.p.m. graniczą bezpośrednio z wodami Morza Arabskiego, tworząc krajobraz przypominający fiordy.

W okolicy znajdują się niewielkie miasteczka i rybackie wioski. A fiordy, podobnie jak w Norwegii, można podziwiać od strony wody. Rejs odbywa się tradycyjną omańską łodzią. Widoki są niesamowite ze względu na odcień gór – w blasku słońca mienią się różnymi odcieniami czerwieni.

Przypominamy, że ze względu na pandemię koronawirusa Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o unikanie wszelkich podróży zagranicznych, które nie są konieczne. Od niedzieli 15 marca granice naszego kraju są zamknięte, zawieszono międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Kierunek warto wziąć pod uwagę, gdy sytuacja wróci do normy.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

