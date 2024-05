Niezwykły zakątek ulubionego kraju Polaków. Wielu turystów o nim nie słyszało

Od kilku lat jest to największy hit wśród turystów planujących letnie wakacje z biurem podróży. Turcja nie ma sobie równych ze względu na gwarantowaną pogodę, świetną ofertę noclegową z all inclusive, a także najlepszy stosunek jakości do ceny. Mimo popularności tego kierunku, wiele zakątków Turcji wciąż nie jest odkrytych przez polskiego turystę.