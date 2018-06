Są prawdziwym cudem natury. To niesamowite skąd te jeziora biorą swój kolor

Różowe jeziora to bez wątpienia jeden z najpiękniejszych fenomenów przyrody. Na całym świecie jest ich zaledwie 8. Ludzie uważają je za cud natury. Wszystkie łączy podobna właściwość.



Zastanawialiście się kiedyś, jak to jest możliwe, że woda w jeziorze może przybrać tak bajkowy kolor? Odpowiedź jest prosta. To nie chemiczne skażenie, a woda nie jest zatruta. Swoje kolory różowe jeziora zawdzięczają obecności specjalnych glonów, a właściwie mikro alg z gatunku Dunaliella salina. Glony te lubują się w wodach o wysokim stopniu zasolenia. Gdy algi mają dostateczny dostęp do światła i odpowiednią temperaturę, zaczynają akumulować czerwony pigment, tzw. astaksantynę.