Niski poziom wody w Jeziorze Solińskim. "Widać dno zbiornika"

Co jest przyczyną spadku poziomu wody?

Przyczyna spadku poziomu wody w "bieszczadzkim morzu" to oczywiście długotrwały brak intensywnych opadów. Oprócz suszy do takiego stanu przyczynia się elektrownia, która przez cały czas pracuje pełną parą. Warto w tym miejscu podkreślić, że jednym z głównych zadań zbiornika jest zwiększanie przepływów minimalnych. Dzięki temu zarówno mieszkańcy w dole Sanu, jak i obiekty przemysłowe, uzyskują stały i wystarczający dostęp do wody.