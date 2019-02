Noc w kurorcie za 165 tysięcy złotych. Tak wyglądają luksusowe wakacje

Gdy ma się do wydania ok. 165 tysięcy złotych na podróż, możliwości stają się wręcz nieograniczone. Właściwie nie ma kraju, do którego nie moglibyśmy pojechać. Albo kurortu, na który nie byłoby nas stać.

Malediwy są rajem dla młodych par i romantyków (123RF)

Dziennikarz gazety "The Independent" zdecydował się wydać te pieniądze w jedną noc. Noc spędzoną na Coco Privé, maleńskiej wyspie na Malediwach. Wcześniej gościli na niej m.in. Joe Jonas czy Sophie Turner.

Malediwy są rajem dla młodych par i romantyków, którzy z chęcią wybierają to miejsce na swoje wymarzone wakacje. Przeciętny pokój hotelowy kosztuje tutaj od 2 do 7 tysięcy za jedną noc. W tych najbardziej luksusowych ceny zaczynają się od 230 tysięcy za dobę.

Dziennikarz-turysta wybrał wersję pośrednią - "ledwie" 165 tysięcy złotych za noc. Jego jednodniowe wakacje odbyły się na malutkiej Coco Privé. Na wyspie znajduje się główna rezydencja, w której może spać łącznie 12 gości oraz 5 luksusowych willi. Haczyk tkwi w tym, że nie można wynająć jednego pokoju - trzeba zapłacić od razu za całą wyspę. Jest to idealne miejsce na to, żeby wydać ciężko zarobione pieniądze. Oczywiście pod warunkiem, że ma się ich za dużo.

Gdy dziennikarz przybył na wyspę, powitała go obsługa hotelu zimnymi ręcznikami, odświeżającymi koktajlami i bębnami, które zapewniły oprawę muzyczną. Wnętrza zostały zaprojektowane przez architekta Guza Wilkinsona i epatują luksusem. Ogromne okna, sięgające od podłogi do samego sufitu, regulowane za pomocą iPada, zewnętrzne i wewnętrzne prysznice, ogromne łóżko, świetnej jakości kosmetyki i minibar z wodą Eviana, Vossa i Perriera - to tylko jedne z wielu udogodnień, z których mogą skorzystać goście. Jeśli zapragną napić się alkoholu, wystarczy, że poproszą o przyniesie dowolnego napoju swojego osobistego kamerdynera.

Choć na wyspie nie ma żadnych restauracji, wytrawne potrawy są dostępne na życzenie, przez 24 godziny na dobę. Zamówić można praktycznie wszystko - choć zdarzają się drobne braki w asortymencie, jak np.: awokado.

W kwestii aktywności i zajęć zadbano, by nikt z gości nie narzekał na nudę. Można wybierać spośród: jogi o zachodu słońca, wielu różnych sportów wodnych, w tym nurkowania i skuterów wodnych, czy kina pod gwiazdami. Na koniec dnia mamy do dyspozycji prywatnego masażystę, który wynagrodzi nam "trudy", z jakimi musieliśmy się zmagać podczas rajskich wakacji.

Choć na całej wyspie żadne pomieszczenie nie jest zamykane na klucz, nikt się nie skarży na brak prywatności. Na Malediwach mało kto się na coś skarży.