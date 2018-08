Noc w Wielkim Murze Chińskim. Niezapomniane wspomnienia, wyjątkowe doznania

Liczy najprawdopodobniej 21196 km. Ten kamienny smok stał się symbolem Chin, niemal godłem. Ciągnie się od zatoki Liaodong aż po góry Nan Shan. Wielki Mur Chiński to największa atrakcja turystyczna tego kraju. A teraz można będzie spędzić w nim noc.

Wokół Wielkiego Muru Chińskiego narosło bardzo wiele mitów. Mówiło się, m.in. że w ścianach zamurowano kości zmarłych robotników. Do dziś żywa jest legenda z czasów cesarza Qin Shi Huangdi o niejakiej Meng Jiang, której mąż został wezwany przez okrutnego cesarza do pracy, po czym zmarł z wycieńczenia. Wersji tej legendy jest kilka, najpopularniejsza jest taka, że żona roniła łzy przez 10 dni, aż fragment muru runął i odsłonił kości nieboszczyka. Na pewno jednak w murze nie byli chowani robotnicy, ponieważ ówcześni inżynierowie wiedzieli, że rozkładające się ciała mogłyby osłabić strukturę budowli.

Mówi się także o nietypowym składniku zaprawy murarskiej, czyli mączce ryżowej. I to jest prawda, rzeczywiście dodawano jej do zaprawy.

Czy jednak Wielki Mur Chiński widać z księżyca? I choć naprawdę chcielibyśmy, żeby można było na to pytanie odpowiedzieć twierdząco, kosmonauci są innego zdania. Ten mit narodził się jeszcze XVIII w., zanim Armstrong postawił nogę na księżycu. W 1932 r. podróżnik Richard Halliburton w drugiej "Księdze cudów" zapewniał, że jest to możliwe. Sprawą zajęli się nawet naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk, którzy ustalili, że jeśli obiekt jest większy niż 10 m to ludzkie oko jest w stanie go dojrzeć z odległości 36 km, co jeszcze nie jest kosmosem, ale stratosferą. Inną kwestią jest fakt, że Wielki Mur nie jest w żadnym miejscu szeroki na 10 m, a ponadto umowna granica, w której "zaczyna się" kosmos to wysokość 100 km ponad powierzchnią ziemi – i tak jak znikną autostrady, stadiony, tak zniknie "chińska ściana", bo z takiej perspektywy można podziwiać jedynie urodę niebieskiego globu.