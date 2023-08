Nowa atrakcja w Albanii. Co oferuje turystom?

Położone blisko parku miasta, które warto odwiedzić, to historyczny Gjirokaster, Permet i Tepelene. Pierwszy z nich od 2008 r. cieszy się statusem obszaru UNESCO, a to dzięki świetnie zachowanej starówce z czasów osmańskich. Z kolei w Permet można zobaczyć zabytkowy most Kadiut. Natomiast Tepelena przyciąga turystów swoim malowniczym zamkiem, który niegdyś był siedzibą Alego Paszy, zarządcy całej prowincji.