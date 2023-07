Nowa atrakcja w parku pod kopcem Powstania Warszawskiego

Kładka w parku główną atrakcją

Jedną z głównych atrakcji terenu będzie kładka prowadząca pośród drzew w kierunku ulicy Grupy AK "Północ". Osoby odwiedzające park będą mogły dotrzeć do kładki, przechodząc edukacyjną ścieżką przyrodniczą z tablicami informacyjnymi o miejscowych roślinach i historii kopca. W parku zaplanowano również wąwozy spacerowe, których ściany wykonane są z gruzobetonu pozyskanego podczas budowy. To symboliczne nawiązanie do historii kopca, który powstał z gruzów zniszczonej stolicy.