Nowa atrakcja w parku rozrywki. To będzie jak pocisk

– Od samego początku tworzenia parku rozrywki Mandoria założyliśmy, że chcemy, aby określały go trzy przymiotniki: tematyczny, rodzinny i całoroczny – tłumaczy Daniel Zieliński, park manager Mandorii. – Przystępując do prac nad nową strefą parku, pozostajemy wierni temu założeniu. Mandoria nadal będzie wyglądać jak miasto handlowe z XVI w., a znajdujące się w niej atrakcje umożliwią zabawę wszystkim członkom rodziny. Dzięki wybudowaniu potężnej wieży nasz czwarty rollercoaster całą swoją trasę przemierzy w budynku, a to oznacza, że będzie dostępny dla gości przez 365 dni, bez względu na porę roku i pogodę.