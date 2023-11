Chiński gigant powala liczbami. Takiej atrakcji turystycznej nie ma nigdzie na świecie

Najnowszy park rozrywki, który został częściowo uruchomiony we wrześniu tego roku w Chinach, jest tak gigantyczny, że trudno go sobie wyobrazić. Już dzień po tzw. miękkim otwarciu pobił siedem rekordów Guinnessa. Aby pokazać skalę jego wielkości, wystarczy podać liczbę gości, którzy będą mogli wchodzić do jego wnętrza każdego dnia. To 50 tys. osób.