Nowa atrakcja w Poznaniu. Druga w Polsce ścieżka w koronach drzew

Ścieżka w koronach drzew

Drewniana kładka w Poznaniu to drugi tego typu obiekt w Polsce. Mieszkańcy Wielkopolski, chcąc pospacerować ścieżką w koronach drzew nie muszą już jechać do Krynicy ani do Czech, czy na Słowację. Jak dotąd w ramach projektu "Poznawcze szlaki rekreacyjno-turystyczne leśnictwa Antoninek" otwarte zostały ścieżki przez tereny bagienne.