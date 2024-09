Nowa atrakcja w Warszawie. Tak słodko nie jest nigdzie

- Bardzo się cieszę. To był prezent od mojej koleżanki, a poza tym lubimy słodycze. To jest też okazja dla społeczeństwa, zwłaszcza dla młodego pokolenia, by zobaczyć, co się u nas pięknego działo mimo różnych czasów, a my te czasy pamiętamy - zaznaczyły dwie panie w starszym wieku zapytane przez PAP. - Słyszeliśmy też o innych muzeach czekolady na świecie i wydaje nam się to dosyć ciekawą atrakcją - to nie jest zwykłe muzeum - przyznali studenci z Gliwic.