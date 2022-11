Dubaj. Najlepszy przystanek w drodze na mundial?

Baseny, korty tenisowe, pola golfowe, akweny żeglarskie, baseny do nurkowania, tereny do skoków spadochronowych, ścianki wspinaczkowe, tory jeździeckie, kluby sportów VR, trasy zjazdowe, tyrolki, kręgielnie... Długo można by wymieniać. Jeśli spróbujecie tych atrakcji w Dubaju, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie to jedno z miejsc z przedrostkiem "naj", np. najgłębszy na świecie basen do nurkowania (Deep Dive Dubai) czy najwyżej położony basen infinity - bez krawędzi (Address Beach Resort). Z całą pewnością, będzie to też miejsce ze wspaniałym widokiem na którąś z dubajskich panoram.