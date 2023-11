Nowa egzotyczna miłość Polaków. Tydzień za ok. 2 tys. zł

Choć lot z Polski trwa ok. 10 godzin, to jest absolutnie wart tego, co zastaniemy na miejscu. Boskie plaże, turkusowa woda, bujna roślinność czy egzotyczne zwierzęta, to coś, co kusi polskich turystów i dlatego coraz częściej decydują się na urlop w Kenii. - Obok Zanzibaru Kenia to jeden z najpopularniejszych egzotycznych wyborów na zimowe wakacje w Afryce - mówi Agata Chmiel z Wakacje.pl.