Lwica ukradła kamerę. Jej film stał się hitem sieci

Ahmed Galal przyznał w rozmowie z "New York Post", że jego zamiarem było właśnie to, aby lwica ukradła jego sprzęt, aby nagrać wyjątkowe wideo, jednak nie spodziewał się, że naprawdę to może się wydarzyć. - Przyznaję, że trochę martwiłem się o aparat. Goniliśmy lwicę, a ona upuściła go. Choć miało pewne zarysowania, GoPro nadal działało - dodał Emiratczyk, cytowany przez "New York Post".