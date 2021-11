Nowa moda w Zakopanem. Straż miejska: "To nielegalne"

Kontener na Antałówce: "Próba ominięcia przepisów"

"Właściciel kontenera mieszkalnego postawionego na Antałówce odmówił usunięcia go, dlatego wniosek został skierowany do sądu. Obecnie rozpoznajemy specyfikę tego procederu, ponieważ ustawianie kontenerów mieszkalnych może być próbą ominięcia przepisów budowlanych. Oprócz kontenera na Antałówce obserwujemy też kolejny przypadek, gdzie osoba na działce widokowej postawiła niezarejestrowaną przyczepę kempingową. Wówczas taka przyczepa jest traktowana jako obiekt przeznaczony do zamieszkania, ale nie do końca jest to zgodne z prawem" – powiedział PAP Trzaskoś.