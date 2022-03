Nowe atrakcje w Energylandii. Zobacz, co pojawi się w 2022 r.

Energylandia wciąż przyjmuje Bon Turystyczny

Od 22 lutego można załapać się na \ ceny biletów wstępu do Energylandii obniżone o 20 zł. Kilkuletnie dzieci pokochały to miejsce, a ich rodzice potwierdzają, że to jedno z najlepszych wspomnień, które pozostają w pamięci. Warto przypomnieć, że wielu rodzinom do wykorzystania pozostał Bon Turystyczny.