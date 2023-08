Nowe kierunki z małych, polskich lotnisk. Tunezja i Egipt to nie wszystko

Świetne wieści z małych lotnisk

Łódź jest tylko jednym z aż 12 polskich lotnisk w przyszłorocznej ofercie Rainbow, który pojawi się nie tylko na największych portach lotniczych Polski, ale także w Bydgoszczy, Lublinie, Rzeszowie oraz Szczecinie. Co ciekawe, po raz pierwszy zobaczymy go na lotnisku Olsztyn-Mazury w Szymanach, skąd poleci do Tunezji. Z mazurskiego lotniska do afrykańskiego kraju turyści będą mogli polecieć od 29 sierpnia do 26 września br. Loty do Enfidha będą realizowane tylko raz w tygodniu.