Nowe odkrycia na Westerplatte. "Niewiarygodne, że po tylu latach aż tyle można jeszcze znaleźć"

Muzeum II Wojny Światowej poinformowało o efektach prac przeprowadzonych przez saperów pod nadzorem archeologicznym na terenie półwyspu Westerplatte. Trwały one od 19 do 29 marca br. Jak podają, odkryto wówczas 49 przedmiotów niebezpiecznych, które przekazano do neutralizacji. Znaleziono także ponad 180 historycznych artefaktów.