Nowe połączenie lotnicze z Katowic. Lufthansa zabierze pasażerów do Monachium

Połączenie do Monachium wystartuje 25 marca 2018 r. To równo 25 lat po uruchomieniu przez Lufthansę trasy do Frankfurtu nad Menem, która była pierwszym, regularnym międzynarodowym połączeniem sieciowym otwartym z lotniska w Katowicach. To połączenie da turystom dużo większy wybór rejsów dalekodystansowych. Port w Monachium ma pierwszy na świecie terminal, który został specjalnie przystosowany do potrzeb ruchu przesiadkowego

Kierunek obsługiwany będzie raz dziennie, przez cały tydzień, zamiennie dwoma typami samolotów - 90-miejscowym CRJ-900 lub 168-miejscowym Airbusem A320. Wylot z Monachium będzie odbywał się o godz. 09:05, a przylot do Katowic o godz. 10:25. Wylot z Katowic zaś o godz. 11, a przylot do Monachium o godz. 12:20.

- Monachium znajdowało się na krótkiej liście tras, na których uruchomieniu z Katowic szczególnie nam zależało. Konsekwentnie zabiegaliśmy o to, żeby ten kierunek pojawił się w siatce połączeń pyrzowickiego lotniska. Cieszymy się, że nasze działania zakończyły się sukcesem. Codzienne połączenie z jednym z dwóch europejskich portów przesiadkowych największej europejskiej linii sieciowej, ułatwi mieszkańcom województwa śląskiego, w tym przedstawicielom środowisk gospodarczych, podróżowanie do najdalszych zakątków świata z wylotem prosto z Pyrzowic - mówi Artur Tomasik, Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, zarządzającego Katowice Airport.

Monachium to stolica Bawarii. Miasto, które słynie z Oktoberfestu, zabytków oraz drużyny piłkarskiej, w której gra Robert Lewandowski. Lotnisko w Monachium jest usytuowane około 35 km na północny wschód od stolicy Bawarii. W wybudowanym specjalnie dla Lufthansy Terminalu 2 pod jednym dachem obsługiwane są wszystkie połączenia przewoźnika i linii partnerskich. To pierwszy terminal na świecie, który został specjalnie przystosowany do potrzeb ruchu przesiadkowego, co sprawia, że przesiadanie się na inny samolot w Monachium jest bardzo komfortowe. Żaden inny europejski hub nie może konkurować z nim minimalnym czasem przesiadki, wynoszącym tylko 30 minut.

Katowice Airport należy do grona największych polski portów regionalnych. W 2017 roku z siatki połączeń regularnych i czarterowych pyrzowickiego lotniska skorzysta rekordowe ok. 3,88 mln pasażerów. W szczycie sezonu 2018 z Pyrzowic oferowanych będzie ponad 120 kierunków i prognozowane jest obsłużenie kilkuset tysięcy pasażerów więcej niż w 2017 roku.