Nowe połączenie z Polski. Zmieniono datę

Etiopia - nietypowy kierunek na urlop

Jak pisała Joanna Wróbel dla WP Turystyka, Etiopia to kraj położony we wschodniej części Afryki, w którym poczuć można prawdziwy klimat tego kontynentu. Nie jest często wybieranym kierunkiem turystycznym, jednak ma do zaoferowania wiele atrakcji, w tym dziką przyrodę, bezkresne pustynie i tradycyjne wioski.