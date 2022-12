Słynne schroniska w polskich Tatrach. Boskie widoki i pyszne szarlotki

Wielu turystów nie wyobraża sobie wyprawy w góry bez wstąpienia do klimatycznych schronisk górskich. Stanowią one bezpieczną przystań, gdzie można odpocząć i nabrać sił przed dalszą wspinaczką, wypić gorącą herbatę, zjeść puszystą szarlotkę oraz dowiedzieć się co nieco o historii i tradycji górali. Oto jedne z najchętniej odwiedzanych schronisk po polskiej stronie Tatr.