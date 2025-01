Nowy azjatycki hit? Chce przebić Tajlandię i Wietnam

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.

Ministerstwo Turystyki Malezji przedstawiła ambitną strategię, według której do 2026 r. kraj ma przyjmować 35,6 mln turystów zagranicznych rocznie. W związku z tym rozpoczęto kampanię Visit Malaysia.

Malezja idzie jak burza

Minister turystyki Tiong King Sing podkreślił, że rząd skupia się na rozwoju niszowych ofert turystycznych, podróżach kulturowych i ekoturystyce, aby zachęcić do dłuższych pobytów i większych wydatków.

Między styczniem a listopadem 2024 r. kraj odwiedziło 22,5 mln turystów, co stanowi wynik wyższy niż 20,14 mln odnotowane w tym samym okresie 2023 r., ale nadal jest to wynik o 7 proc. niższy niż przed pandemią w 2019 r.

Najwięcej zagranicznych turystów do Malezji przyjeżdża z Singapuru - 8 mln w 2024 r., następnie z Indonezji (3,2 mln) i Chin (3 mln).

Kraj stawia też na rozwój siatki połączeń. Pod koniec roku Malezja uruchomiła 10 nowych międzynarodowych tras lotniczych, łączących Kuala Lumpur, Johor Baru, Kota Kinabalu, Langkawi i Penang z miejscami docelowymi w Wietnamie, Indiach, Tajlandii, Korei Południowej i Chinach.

Dzięki tym nowym usługom liczba międzynarodowych lotów wzrosła o 50 tygodniowo. -To zbliża nas do poziomu sprzed pandemii. Zwiększając liczbę lotów międzynarodowych do ponad 3100 tygodniowo, wzmacniamy globalną konkurencyjność Malezji, oferując jednocześnie turystom różnorodne opcje podróży — powiedział minister turystyki Sing.

Kuala Lumpur kusi tanimi lotami © Adobe Stock | siraphol s.

Władze chcą także ugruntować pozycję Kuala Lumpur jako największego na świecie centrum tanich linii lotniczych, co ma zapewnić Malezji pozycję kluczowego gracza na rynku niedrogich podróży i kusić jeszcze więcej turystów z całego świata.

36 mln turystów, które Malezja chce zanotować w ciągu dwóch lat, to liczba, którą rocznie przyciąga jej największy azjatycki konkurent - Tajlandia.

Malezja z Polski

Od sezonu zima 2024/25 Malezja jest bardziej dostępna dla turystów z Polski. Bezpośrednie loty na Langkawi wystartowały 8 listopada 2024 r. i odbywają się raz w tygodniu do 13 marca 2025 r. Jak informuje Ewa Maruszak z Itaki, lot do Malezji trwa ok. 11 godz., a powrotny do Warszawy ok. 12 godz.

Langkawi kusi nie tylko plażami © Adobe Stock

- Zabytki wpisane na listę dziedzictwa UNESCO, spektakularne widoki, piękne plaże i pogoda, która rozpieszcza naszą zimą – taka jest Malezja - mówi Marzena German z Wakacje.pl. - W bieżącym sezonie zimowym turyści podróżujący z Polski mogą wybrać się do tego kraju bezpośrednim lotem na wyspę Langawi. W otoczeniu pięknej przyrody, przy piaszczystej plaży z łagodnym wejściem do morza goście wypoczywają w komfortowych hotelach oferujących bogate zaplecze usługowe - dodaje.

Archipelag Langkawi znajduje się na Morzu Andamańskim, ok. 30 km od wybrzeża Półwyspu Malajskiego. Administracyjnie należy do stanu Kedah, który graniczy z Tajlandią. Swą nazwę zawdzięcza największej ze 104 wysp.

Kusi rajskimi plażami, a także dziewiczą przyrodą. W 2007 r. został tam ustanowiony Światowy Geopark UNESCO. Naturalny krajobraz Langkawi to połączenie turkusowej wody, piaszczystego wybrzeża i silnie porośniętych roślinnością wzgórz lasu deszczowego.

Langkawi Sky Bridge - jeden z najpiękniejszych mostów na świecie

- Lecąc do Malezji, warto wygospodarować trochę czasu na zwiedzanie - radzi Marzena German. - W ofercie polskich biur znajduje się między innymi wycieczka na Penang, wyspę, która połączona jest z lądem jednym z najdłuższych mostów na świecie. Nie będą się tam nudzić miłośnicy historii i kultury – stolica – Georg Town, zachwyca mnóstwem zabytków, z których część wpisana jest na wspomnianą listę UNESCO - dodaje.

Langkawi Sky Bridge to jedna z największych atrakcji Malezji © Adobe Stock

Na samej Langkawi znajdziemy za to słynny Langkawi Sky Bridge - jedną z największych atrakcji Malezji. Most, który został oficjalnie otwarty w 2004 r., jest prawdziwym magnesem dla turystów.

Na szczycie Gunung Machinchang, położonym na wysokości 708 m n.p.m., na turystów czekają dwie platformy widokowe oraz kawiarnia z przepięknym widokiem na okolicę. Pasmo górskie Machinchang charakteryzuje się zalesionymi wierzchołkami i głębokimi dolinami. Tutejsze lasy deszczowe mają aż 500 milionów lat.

Ile kosztuje wycieczka na Langkawi?