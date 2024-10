Nowy gatunek węża w Polsce. Jest groźny?

Bliski kuzyn zaskrońca zwyczajnego

Choć oba gatunki, zarówno zaskroniec zwyczajny, jak i rybołów, dobrze pływają, tylko ten drugi prowadzi typowo wodny tryb życia. Potrafi on nie tylko dobrze pływać, ale i doskonale nurkować. Naukowcy z Włoch zaobserwowali zaskrońce rybołowy w jeziorze Orta na głębokości nawet 17 m. Wodny kuzyn znanego nam wcześniej zaskrońca jest brązowy lub oliwkowo-brązowy, co ułatwia wtopienie się w otoczenie pod wodą. Węże z tego gatunku osiągają długość od 70 cm do nawet 1,3 m, przy czym samice z reguły mają bardziej okazałe rozmiary.