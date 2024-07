Problem na Kanarach. Tylko w tym roku schwytano ich już 15 tysięcy

Eksperci zaobserwowali, że w ostatnim czasie wąż królewski zdołał pokonać ponad 20 km na tej kanaryjskiej wyspie w ciągu jednego dnia, przemieszczając się z Gáldar do Agaete (dystans 20,4 km) - i to nie pod ziemią. Jak się okazało wąż dokonał tego, przyczepiając się do spodu pojazdu. Jest to pierwszy taki przypadek potwierdzający, że węże na Gran Canarii mogą rozprzestrzeniać się w ten sposób.