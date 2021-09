Nowy Jork znowu na ustach wszystkich. "Najbardziej porywający widok"

"Najbardziej wciągające, przenikające na wskroś przeżycie" - tak wizytę w Summit One Vanderbilt zachwalają jego twórcy. Trzeba przyznać, że kompleks widokowy rzeczywiście robi wrażenie, trzy kondygnacje, ponad 90 pięter, 6 tys m kw. Do tego niezliczona liczba luster, przeszklone podłogi - wszystko to jest częścią szklanego dzieła sztuki.