Sekrety pracy recepcjonistek. "Najpierw żądali zniżki, potem zastraszali recepcję"

Z własnego doświadczenia wiem, że hotelowi goście miewają różne przygody podczas pobytów w hotelach. A to czajnik nie działa, a to nie ma ciepłej wody, a to okno się nie otwiera czy klucz do pokoju nie działa. Okazuje się jednak, że to zaledwie wierzchołek góry lodowej tego, z czym na co dzień mierzą się pracownicy recepcji.