Nowy kierunek z Wrocławia. Grecka wyspa pełna słońca

Grecka wyspa Korfu to nowy kierunek na tegoroczne lato z wrocławskiego lotniska. Linie Ryanair ogłosiły, że od czerwca polecimy tam w każdy czwartek. Bilety już są w sprzedaży.

Już od 4 czerwca z Wrocławia będzie można dolecieć na grecką wyspę Korfu. - To kolejna, piąta już nowość na lato 2020. Pasażerowie lecący z Wrocławia, tylko na gorącym Południu, mają do wyboru nie tylko Korfu, ale także Zadar w Chorwacji czy stolicę Sardynii, Cagliari – mówi Jarosław Sztucki, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży lotniska we Wrocławiu.