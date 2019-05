Perła Morza Jońskiego. Wymarzone wakacje w zasięgu ręki

Powoli zaczyna się sezon wakacyjny, a to oznacza że czas pomyśleć o urlopie. Ofert jest sporo, dlatego warto dobrze zastanowić się nad destynacją. Na szczęście łatwo znaleźć miejsce, które oferuje wspaniałą pogodę, urozmaicone plaże, a przy tym nie jest drogie.

Żeglowanie i nurkowanie z żółwiami

Średnia temperatura wody w miesiącach letnich wynosi około od 20 do 25 st. C. To czyni z Korfu doskonałe miejsce do uprawiania sportów wodnych oraz żeglarstwa. W dodatku okoliczne rafy przyciągają wielu amatorów nurkowania. Wśród wód oblewających Korfu można znaleźć zarówno podwodne jaskinie, jak i spoczywające na dnie wraki statków. W okolicy Laguny Korission na zachodnim wybrzeżu Korfu można również znaleźć żółwie morskie.