Nowy limit pasażerów w pojazdach. Obowiązuje od 3 listopada

Rząd w ramach walki z epidemią koronawirusa wydał nowe rozporządzenie, dotyczące przewozu osób. Obowiązuje od 3 listopada. W nowelizacji odniesiono się do kategorii, która dotąd nie była ujęta w przepisach o COVID-19.

Nowe przepisy dotyczą pojazdów przeznaczonych do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób. Zgodnie z nowelizacją, w takich samochodach może jednocześnie jechać nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących, a w liczbę tę uwzględnia się również kierowcę.

Zgodnie z informacją zawartą w Dzienniku Ustaw, powyższej regulacji nie stosuje się w sytuacji, gdy pojazdem podróżują osoby wspólnie gospodarujące lub zamieszkujące. Ograniczenie nie dotyczy również pojazdów transportu specjalnego, przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Nie tylko przedsiębiorcy, ale też osoby prywatne są zobowiązane do przestrzegania nowego przepisu. Jak pisze portal autokult.pl, regulacja może być problematyczna dla wielu właścicieli wielu firm przewożących pracowników. Jeśli nie mieszkają lub nie gospodarują wspólnie, do takiego pojazdu wsiądzie nie więcej osób, niż do zwykłego auta osobowego. "W przypadku tego ostatniego nie ma bowiem prawnych ograniczeń dotyczących liczby pasażerów" – czytamy na stronie autokult.pl.