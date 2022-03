Nowy ośrodek PKL nad Soliną. To będzie turystyczny hit

Trasa kolei gondolowej będzie liczyła ponad 1,5 km. Wagoniki będą się poruszać po niej z prędkością 6 m/s. Każdy pomieści osiem osób. Co ważne, wszystkie wagoniki przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Gondole w stacjach będą zwalniać do prędkości 0,2 m/s, umożliwiając łatwy dostęp dla podróżnych, dodatkowo wejście i wyjście z nich będzie bezstopniowe.