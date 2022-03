Karkonosze. Część szlaków będzie zamknięta od 1 kwietnia

Szlaki zostaną zamknięte co najmniej do końca maja

Jak czytamy w poście opublikowanym na profilu Karkonoskiego Parku Narodowego na Facebooku, część szlaków będzie zamknięta aż do momentu kiedy kury cietrzewi będą wodzić młode, a sokoły wylecą z gniazd, czyli co najmniej do końca maja.