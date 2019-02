Nowy regulamin w Tatrach spotkał się z krytyką. Wielu nie chce tych zmian

Zarząd słowackiej część Tatrzańskiego Parku Narodowego zaproponował wprowadzenie zmian, które spotkały się ze sporą krytyką. Jednym z postanowień nowego regulaminu ma być m.in. całkowity zakaz wstępu do parku przez trzy miesiące.

Obecny regulamin liczy ponad 15 lat. Od momentu, gdy go ustalano, zmieniło się wiele - zarówno w samym parku, jak i wśród taterników.

Słowackie towarzystwo wspinaczkowe JAMES krytykuje propozycję zmian, gdyż według nich są zbyt surowe. "Nowy regulamin jest w odniesieniu do niektórych sytuacji skrajnie restrykcyjny. Chcemy wiedzieć, dlaczego. Jeżeli populacja kozic gdzieś ma się dobrze, to restrykcje powinny być ograniczone, a nie wzmocnione. Nie usłyszeliśmy żadnych rozsądnych argumentów" - twierdzi taternik Igor Kollar w rozmowie z Piotrem Góreckiem z Polskiej Agencji Prasowej.

- Takie ograniczenia wynikają ze specjalistycznej oceny terenu i tego, że dotychczasowy regulamin był już przestarzały – argumentuje dyrektor TANAP Pavol Majko. - Jesteśmy odpowiedzialni za zachowanie parku narodowego dla kolejnych pokoleń. To prawda, że kozic jest więcej, ale nie używamy tylko tego argumentu, są także inne części ekosystemu.

Gdyby regulamin wszedł w życie, na terenie słowackiej części Tatrzańskiego Parku Narodowego turyści mogliby się poruszać jedynie od 1 czerwca do 31 października i od 15 grudnia do 15 kwietnia. W 13 obszarach wysokogórska eksploracja w ogóle nie byłaby możliwa. Na to nie chce się zgodzić wiele osób, które zapowiadają, że będą blokować wprowadzenie zmian.